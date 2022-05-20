https://news.day.az/society/1463632.html Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку
Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку
Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, результаты экзамена с 17:36 размещены на сайте ГЭЦ.
Из 20 555 учащихся, которые должны были участвовать в экзамене, не явились 414 человек.
Отметим, что 8 мая 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных заведений с отличным от азербайджанского языком преподавания, а также для выпускников прошлых лет, которые будут сдавать вступительный экзамен в вузы и колледжи не на азербайджанском, а на другом языке.
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