По информации на 17:00 20 мая в Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчайе, Зардабе, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Лерике, Лянкяране, Астаре, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Шабране, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе наблюдались грозы, местами было дождливо, в Шахдаге выпал снег, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

В селах Сейюдлю, Гарабаг, Пиргулу Гедабекского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер местами усилился до 24 м/с в Нафталане, 20 м/с - в Нефтчале, 18 м/с - в Агдаме, Гяндже, Тертере, 16 м/с - в Барде, 30 м/с - в Баку, 21 м/с - на Нефтяных Камнях, 20 м/с - в Аляте, Пираллахи, 19 м/с - на острове Чилов.

По данным метеостанции "Нефтяные Камни", высота волн на Каспии достигает 2,6 метра.

Ветреная и дождливая погода сохранится до утра 21 мая. Днем 21 мая и 22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны ожидается стабильная погода, в основном без осадков.