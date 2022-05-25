https://news.day.az/society/1464955.html Сельджуку Байрактару присвоено звание почетного доктора наук АТУ - ФОТО - ВИДЕО
Сельджуку Байрактару присвоено звание почетного доктора наук АТУ - ФОТО - ВИДЕО
Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар встретился со студентами Азербайджанского технического университета (АТУ).
Как передает Day.Az, почетный гость университета выступил с обширной презентацией. Ему присвоили звание "Почетного доктора наук АТУ".
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