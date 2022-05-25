Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 974 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 345, вторую дозу получили 275, бустерную дозу - 2 131 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 223 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 712 980, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 346 518, вторую дозу получили 4 847 988, бустерную дозу - 3 273 494 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 244 980 человек.