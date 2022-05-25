Минобразования о занятиях в связи с Днем Независимости

В связи с 28 Мая - Днем Независимости в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях с 5-дневным обучением последним рабочим (учебным) днем недели является 27 мая. Первым рабочим (учебным) днем после праздников будет 31 мая.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях с 6-дневным обучением последним рабочим (учебным) днем недели также является 27 мая, а первым рабочим (учебным) днем после праздников будет 30 мая.