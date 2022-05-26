https://news.day.az/society/1465068.html В Дашкесане выпал град - ФОТО
В Дашкесане выпал град - ФОТО
В Дашкесанском районе выпал град.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером на село Хошбулаг обрушился град.
Как сообщили в районной администрации, в результате проливных дождей и града в районе никаких проблем не зафиксировано.
В связи с резким изменением погоды, ведомства принимают соответствующие меры.
В настоящее время в западном регионе сохраняется дождливая погода.
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