В Дашкесане выпал град

В Дашкесанском районе выпал град.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня вечером на село Хошбулаг обрушился град.

Как сообщили в районной администрации, в результате проливных дождей и града в районе никаких проблем не зафиксировано.

В связи с резким изменением погоды, ведомства принимают соответствующие меры.

В настоящее время в западном регионе сохраняется дождливая погода.