https://news.day.az/society/1465086.html Сильный взрыв в Гяндже - есть погибший - ФОТО
Сильный взрыв в Гяндже - есть погибший - ФОТО
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в результате взрыва из-за утечки газа на последнем этаже пятиэтажного здания.
На место происшествия привлечены пожарные.
Сообщается, что в результате происшествия погиб Рагимов Яшар Зия оглу 1984 года рождения.
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