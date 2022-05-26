Сильный взрыв в Гяндже
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В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в результате взрыва из-за утечки газа на последнем этаже пятиэтажного здания.

На место происшествия привлечены пожарные.

Сообщается, что в результате происшествия погиб Рагимов Яшар Зия оглу 1984 года рождения.