https://news.day.az/society/1465090.html В Баку полицейские попали в ДТП - ФОТО
В Баку полицейские попали в ДТП - ФОТО
В Насиминском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова.
По сообщению, водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости въехал на перекресток.
В этот момент в него врезался автомобиль марки "Fiat", которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы Управления полиции Насиминского района.
При ДТП два сотрудника полиции и водитель "Мерседеса" получили тяжелые травмы.
На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы и управления полиции Насиминского района.
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