В Баку полицейские попали в ДТП

В Насиминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова.

По сообщению, водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости въехал на перекресток.

В этот момент в него врезался автомобиль марки "Fiat", которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы Управления полиции Насиминского района.

При ДТП два сотрудника полиции и водитель "Мерседеса" получили тяжелые травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы и управления полиции Насиминского района.