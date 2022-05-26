В Хачмазе спасли водителя, попавшего на машине под селевой поток

На село в Хачмазе сошел селевой поток.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" министерства поступила информация о том, что в результате селевого потока на участке реки Агчай в селе Шиххапут Хачмазского района, один человек на легковом автомобиле оказался в беспомощном состоянии.

На место незамедлительно были привлечены спасатели Северного регионального центра Министерства.

При оценке оперативной ситуации на месте происшествия выяснилось, что в связи с проливными дождями в части реки Агчай, протекающей по территории села Шиххапут Хачмазского района, из-за быстрого подъема уровня воды легковой автомобиль марки "Нива", которым управлял житель Хачмазского района Дадашов Намиг Акиф оглу 1971 года рождения, застрял в реке, в результате чего гражданин оказался в опасном для жизни положении.

Спасатели центра оперативно извлекли гражданина из реки с помощью специальных спасательных средств и обеспечили его спасение.