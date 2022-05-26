Когда завершится перевод учащихся в другие школы?

В 17:00 31 мая процесс перевода учащихся в другие школы на 2021/22 учебный год в онлайн-формате будет завершен.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

О запуске процесса перевода на следующий учебный год будет объявлено дополнительно.

Процесс перехода учащихся в другие школы осуществляется онлайн на сайте Минобразования.