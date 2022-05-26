В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 26 мая около 01:00 в селе Сигирли Кюрдамирского района, переходивший дорогу житель Сабирабадского района Гулахмед Гасанов был сбит автомобилем.

Г. Гасанов скончался на месте от полученных травм.

Главное следственное управление ведет расследование по данному инциденту.