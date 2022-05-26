https://news.day.az/society/1465152.html В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода
В Кюрдамире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 26 мая около 01:00 в селе Сигирли Кюрдамирского района, переходивший дорогу житель Сабирабадского района Гулахмед Гасанов был сбит автомобилем.
Г. Гасанов скончался на месте от полученных травм.
Главное следственное управление ведет расследование по данному инциденту.
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