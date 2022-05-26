Вниманию поступающих в магистратуру

Государственный экзаменационный центр 29 мая 2022 года проведет вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (II попытка).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен будет организован в 6 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 61 здании.

Отметим, прием заявок осуществлялся на сайте с 10 по 17 мая. Для участия в экзамене подали заявки 14843 бакалавра. Из них 13796 человек сдадут экзамен по азербайджанскому разделу, а 1047 человек - по русскому.