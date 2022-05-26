При Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» откроется реставрационный центр

В ближайшее время при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" будет открыт реставрационный центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

"Наша цель - привлечь в этот центр молодых специалистов, получивших высшее образование в Азербайджане, чтобы они могли приобрести бесценный опыт в области восстановления исторических памятников", - сказал Гасымов.