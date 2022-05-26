https://news.day.az/society/1465194.html При Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» откроется реставрационный центр
При Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» откроется реставрационный центр
В ближайшее время при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" будет открыт реставрационный центр.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.
"Наша цель - привлечь в этот центр молодых специалистов, получивших высшее образование в Азербайджане, чтобы они могли приобрести бесценный опыт в области восстановления исторических памятников", - сказал Гасымов.
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