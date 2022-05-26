Крепостные стены Ичеришехер будут восстанавливаться поэтапно

В Азербайджане откроется Реставрационный центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам глава аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Риад Гасымов.

По его словам, общая длина крепостных стен Ичеришехер составляет немногим более 900 метров.

"Восстановить их в один этап невозможно. Это большой проект, который требует достаточно времени. Еще одна причина заключается в том, что в Ичеришехер проживают люди, крепость посещают туристы. Было решено восстанавливать крепостные стены частями", - сказал Гасымов.

Он также сообщил, что в ближайшее время при Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" будет открыт Реставрационный центр.

По словам Гасымова, молодые специалисты, получившие высшее образование в Азербайджане, присоединившись к деятельности этого центра, получат возможность приобрести бесценный опыт в сфере реставрации исторических памятников.