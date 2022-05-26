Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха составит ночью 13-15° тепла, днем 19-24° тепла. В Баку ночью будет 13-15° тепла, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах прогнозируются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.