В Гадруте появится телестанция

В ближайшее время в Гадруте планируется сдать в эксплуатацию телевизионную станцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

По его словам, строительство коммуникационных линий в Карабахе ведется в соответствии с планом.

"Уже выполнена большая часть работ по строительству ИТ-инфраструктуры", - добавил Рустамов.