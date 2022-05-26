https://news.day.az/society/1465242.html В Гадруте появится телестанция
В Гадруте появится телестанция
В ближайшее время в Гадруте планируется сдать в эксплуатацию телевизионную станцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.
По его словам, строительство коммуникационных линий в Карабахе ведется в соответствии с планом.
"Уже выполнена большая часть работ по строительству ИТ-инфраструктуры", - добавил Рустамов.
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