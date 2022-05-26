На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 59 км, были зафиксированы в 11:45 по местному времени.