https://news.day.az/society/1465257.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
По данным Бюро исследований землетрясений, подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 59 км, были зафиксированы в 11:45 по местному времени.
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