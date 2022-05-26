В Баку горит цех
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В Баку горит цех.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Наримановском районе Баку, в цехе, расположенном возле станции метро "Улдуз", начался пожар.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

​​Дополнительная информация будет предоставлена позже.