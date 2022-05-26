https://news.day.az/society/1465342.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
2 человека скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 978 человек вылечились, 9 712 скончались, число активных больных - 45.
За прошедшие сутки проведено 3 692 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 883 123 теста.
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