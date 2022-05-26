В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 человека скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 978 человек вылечились, 9 712 скончались, число активных больных - 45.

За прошедшие сутки проведено 3 692 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 883 123 теста.