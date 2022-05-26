Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 933 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 354, вторую дозу получили 268, бустерную дозу - 2 086 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 225 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 715 913, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 346 872, вторую дозу получили 4 848 256, бустерную дозу - 3 275 580 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 245 205 человек.