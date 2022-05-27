https://news.day.az/society/1465430.html В Гяндже автобус сбил насмерть пешехода
В Гяндже автобус сбил насмерть пешехода
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертью пешехода.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Ататюрка.
Пассажирский автобус марки " İveco Otoyol ", следовавший по маршруту № 15, сбил мужчину средних лет.
Пешеход скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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