В Гяндже автобус сбил насмерть пешехода
Depozit faizini öncədən al!

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие со смертью пешехода.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Ататюрка.

Пассажирский автобус марки " İveco Otoyol ", следовавший по маршруту № 15, сбил мужчину средних лет.

Пешеход скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.