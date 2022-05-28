https://news.day.az/society/1465837.html В Гяндже обнаружено тело мужчины
В Гяндже обнаружено тело мужчины
В Гяндже недалеко от железной дороги было обнаружено тело мужчины, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Была установлена личность покойного: им оказался 59-летний житель села Газгумлаг Уджарского района Шабан Эмилов.
Предполагается, что он умер от сердечного приступа.
Тело Ш.Эмилова было передано в гянджинский региональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту проводится расследование.
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