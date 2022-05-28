В Гяндже обнаружено тело мужчины

В Гяндже недалеко от железной дороги было обнаружено тело мужчины, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Была установлена личность покойного: им оказался 59-летний житель села Газгумлаг Уджарского района Шабан Эмилов.

Предполагается, что он умер от сердечного приступа.

Тело Ш.Эмилова было передано в гянджинский региональный центр Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту проводится расследование.