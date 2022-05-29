https://news.day.az/society/1466069.html Достопримечательности Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Достопримечательности Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Исторические памятники и мосты Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага по случаю 28 мая - Дня Независимости.
Как передает Day.Az, акция состоялась по инициативе Генерального консульства Азербайджана в Стамбуле и при поддержке соответствующих государственных структур братской страны.
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