Сегодня состоится очередной вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня состоится вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (II попытка).

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамен будет организован в 6 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 61 здании. Экзамен начнется в 11:00 одновременно во всех помещениях и продлится 3 часа. В 10:45, за 15 минут до начала экзамена, завершится режим пропуска. Прибывшие после этого участники не будут допущены в здание экзамена.

На экзамене также проверяются навыки бакалавров по иностранному языку.

Отметим, что прием заявок осуществлялся через интернет с 10 по 17 мая. Для участия в экзамене подали заявки 14843 бакалавра. Из них 13796 человек сдадут экзамен по азербайджанскому сектору, а 1047-по русскому.

В экзамене примут участие 5 студентов с ограниченными физическими возможностями (I группа). Для их комфортной сдачи в экзаменационных помещениях выделены отдельные залы, назначены индивидуальные контролеры.

Ожидается, что в Баку сдадут экзамены 11226, в Нахчыване - 525, в Гяндже - 1247, в Сумгайыте - 1033, в Мингячевире - 500, в Лянкяране - 312 бакалавров. К управлению экзаменом привлечены 61 общий руководитель экзамена, 174 руководителя экзамена, 1380 преподавателей, 132 сотрудника по режиму пропуска (охрана), 61 представитель здания.