Медцентр «Sağlam Ailə» совместно с Центром эндокринологии МЕТА организовали конференцию на тему «Нарушения развития у детей»

28 мая 2022 года Медицинским центром "Sağlam Ailə" совместно с Центром эндокринологии МЕТА была организована конференция на тему "Нарушения развития у детей". Объявляя конференцию открытой, исполнительный директор Медицинских центров "Sağlam Ailə" Нигяр Рустамли подробно рассказала о деятельности и мероприятиях Медицинского центра "Sağlam Ailə".

Позднее медицинский персонал Центра Эндокринологии МЕТА выступил с докладами на темы "Общий подход к низкорослости в детской эндокринологии", "Заболевания щитовидной железы и низкорослость", "Проблемы питания у детей с пониженной массой тела", "Эндокринологические проблемы у детей с низкой массой тела при рождении".

Церемония закрытия мероприятия завершилась концертной программой Гянджинского государственного филармонического оркестра народных инструментов.