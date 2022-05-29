https://news.day.az/society/1466119.html Эмин Амруллаев поздравил азербайджанских школьников и студентов с победой на TEKNOFEST-2022
Эмин Амруллаев поздравил азербайджанских школьников и студентов с победой на TEKNOFEST-2022
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил азербайджанских школьников и студентов с победой на фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.
Как передает Day.Az, об этом он написал в Twitter.
"Поздравляю всех наших школьников и студентов, победивших на TEKNOFEST. Стать победителем этого престижного конкурса и получить награду от глав государств будет стимулировать нашу молодежь и тысячи других на достижение еще больших успехов в будущем", - говорится в публикации.
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