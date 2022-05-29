Состоялся очередной вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (II попытка) и II этап тестового экзамена (по законодательству) для кандидатов, желающих получить профессиональный бухгалтерский сертификат (ПБС).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, приемный экзамен в магистратуру был организован в 6 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 61 здании.

Результаты экзамена планируется обнародовать в ближайшие 3-4 дня.

Экзамен по ПБС был проведен в 2 зданиях в Баку, для участия в нем обратились 522 человека. В связи с проверкой письменных заданий, предложенных на экзамене, его результаты будут обнародованы в течение 10 дней.