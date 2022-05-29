Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 27 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день первую дозу вакцины получил 1 человек, вторую дозу получили 2 человека, "бустерную" дозу - 22 человека. Вакцинировались "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 2 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 721 284, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 347 501, вторую дозу получили 4 848 699, "бустерную" дозу - 3 279 440 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 245 644 человека.