В Мингячевире подросток утонул в канале
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Установлена личность человека, утонувшего в канале в Мингячевире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Алиев Айхан Магомед оглу (2008 г.р.) утонул на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем через город Мингячевир.

Сотрудники Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС продолжают поиски А.Алиева.