https://news.day.az/society/1466210.html В Мингячевире подросток утонул в канале
В Мингячевире подросток утонул в канале
Установлена личность человека, утонувшего в канале в Мингячевире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Алиев Айхан Магомед оглу (2008 г.р.) утонул на участке Верхне-Карабахского канала, проходящем через город Мингячевир.
Сотрудники Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС продолжают поиски А.Алиева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре