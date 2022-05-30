Западноевропейские путешественники XVII века об Азербайджане

Накопленные за долгие десятилетия новые и малоизвестные источниковедческие данные неизменно способствуют значительному расширению исходной базы для освещения и анализа истории Азербайджана.

Источниковедение предусматривает использование мемуаров, дневников и пр., восполняющих информацию об утраченных либо видоизмененных памятниках, об эпохе, стране, о панораме городов, об отдельных произведениях архитектуры. Это огромный "первородный" материал, в большой степени привлекающий достоверностью изложенного материала, его достаточной обстоятельностью, хотя огромная часть написанных западноевропейскими путешественниками записок, в силу объективных причин не переведена (старонемецкий и др.) или остается в виде необработанных рукописей в библиотеках крупных университетов мира, частных коллекций.

Вместе с тем мемуары разнообразны по содержанию, направленности, фактологии, форме подачи материала, в этом их исключительная ценность, и именно это дает возможность увидеть тот образ, который складывался у очевидцев сотни лет тому назад.

Среди источников - дневники, записки, отчеты западноевропейских миссионеров, посланников, ученых, путешественников. Среди них необходимо отметить в первую очередь В.Рубрука, Р. и Е.Науманн, В.Кляйса, Марко Поло, Корнелиуса де Бруина, А.Филиппа, Энгельберта Кемпфера, Куберо ди Педро, Ф.Зарре, А. Якобсталя, С.Гмелина, Б.Дорна, М.Дьелафуа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, во многих из них наличествует иллюстративный материал, зачастую весьма обширный, что безусловно повышает их ценность и уникальность. Из известных описаний Баку и его памятников одним из самых ранних и достаточно подробных являются дневники известного немецкого врача, ученого Э.Кемпфера (1651-1716), путешествовавшего по многим странам Юго - Восточной Азии, а также по Азербайджану.

Здесь он побывал во многих городах, и, в частности в "...Шамахе, Ареше, Дербенде, Шабране, Гаджикабуле.... Выгодное географическое расположение этих городов приобщило их к транзитной торговле между Востоком и Западом."

В Шамахе он обследует город и его окрестности, обстоятельно описывает свои впечатления, делает зарисовку панорамы города с "птичьего полета". Шамаха, будучи узловым торговым центром был вовлечен в каспийскую торговлю через Ниязабадскую пристань и Баку. Сел. Ниязабад - первая пристань на западном побережье Каспия, куда приставали суда с русскими и западноевропейскими купцами, место их оживленной торговли с местными и иными купцами из восточных стран.

Э.Кемпфер (1683 г.) дает пространное, весьма живописное описание средневекового Баку, его фортификацию - крепостные стены, бурджи, ворота, гавань, а также делает зарисовку города, и, как отмечают источники это была возможно первая зарисовка города.

Мемуары о Баку содержат малоизвестные и вовсе неизвестные факты, иные подтверждают и уточняют некоторые искажения, имеющие место в более позднее время. Э.Кемпфер пишет об уникальности и стратегически правильном выборе местоположения города, о его важности и значимости в морском "торге" между Россией, странами Западной Европы с Азербайджаном, Ираном, Индией...

Э.Кемпфер пишет:

"...Город Баку имеет фигуру почти правильного квадрата, у которого одна сторона более вытянута: каждая сторона имеет в длину тысячу шагов и даже несколько более. Две стороны города омываются морем: одна, которая представляет порт, другая, которая обращена к морю; две другие стороны обведены рвом, высеченным в скалистом грунте города. Он окружен двойными стенами, на расстоянии 15 шагов одна от другой, из них внутренняя значительно выше внешней. В стене много полукруглых башен, по верху стены зубцы....

Со стороны гавани трое ворот для более удобного доставления товаров. Рейд отмечают двойные стены города, обращенные к морю, и протянутые еще дальше в море и как бы параллельные берегу. Рейд прикрыт от волнения противопоставленным мысом, который на расстоянии около половины фарсанга выступает в море. Здесь спокойно укрываются корабли..., однако на рейд они попадают недостаточно безопасно, вследствие скал, рассеянных как при входе , так и в самой бухте, причем они отчасти скрыты под водой и незаметны...

Город в части, расположенной по склону холма является довольно слабо населенным, вследствие бедности жителей, часть в низменной полосе лучше населена. Из частных построек самая лучшая - караван - сарай восьмиугольной формы, выстроенный из тесанного камня. Внутренняя площадь окружена галереей с прекрасными колоннами. Три мечети в городе имеют цилиндрические башни - минареты. Общественный базар не имеет великолепия, представляет просто огромную площадь..."

Баку. Гравюра Э. Кемпфера, 1-ая половина XVII в.

Особенный интерес представляют заметки о Дворце Ширваншахов, о котором он пишет: " ...в верхней части города прекрасный дворец, который называется царским, дворец воздвигнут с истинно царственной роскошью на выступе скалы: все построено из камня сияющей белизны и прекрасной тески. Ворота дворца имеют изображение двух львов, оставленных друг против друга. А между ними помещена голова другого животного как будто бы верблюда. Такое же изображение представляют вторые ворота города тоже выложенные над входом..."

На страницах "Дневников" дается описание добычи нефти и рытья нефтяных колодцев, выходе горючих газов, которые он наблюдал на нефтяных месторождениях в сел. Балаханы, сел. Раманы, сел. Бинагады, сел. Сураханы Абшеронского полуострова, соляных месторождений в сел. Масазыр, пространно пишет о Каспийском море, а также о сельском хозяйстве в этом регионе.

Путешествие Адама Олеария (ок.1600 - 1671), немецкого ученого и путешественника в Азербайджане начинается с Ширвана, где он пребывает довольно долго, что было связано в частности из- за многочисленных формальностей, связанных с передвижениями торгового посольства в состав которого он входил.

Весьма ценными являются данные об облике Шамахи первой половины XVII в.

А.Олеарий пишет (по изданию 1870 г.): "Шамаха разделялся на две отдельные части, каждая обнесена была каменными стенами. Шах Аббас приказал по причине войны с турками срыть стену в южной части (города, Р.А.). Таким же образом поступлено было и с большими городами Таврисом, Нахичеванью и Гянджой... северная часть города меньше и лежит на холме и окружена хотя каменной, но плохой без рвов стеной, через которую даже при запертых воротах легко проникнуть в город. Тем не менее эта часть города имеет 5 ворот. Улицы в обоих частях города очень узкие, с низкими из камня, глины и земли выстроенными домами."

Весьма красочно дается описание А.Олеарием дворцовых "палат" шамахинского хана: "...просторные...с прекрасными комнатами, с богато убранным залом с соблазнительными картинами и коврами, и посередине его водомет..."

Особенно примечателен дворец калантара (градоначальник) с примыкающим к нему прекрасным садом, о котором Олеарий пишет - "... Первым удовольствием нашим было обозрение изящной постройки, чрезвычайно красивых и в порядке расположенных в них покоев и увеселительных ходов или мест для прогулки, наполненных всякого рода украшениями. Особенно понравился внутренний зал с отдельными сводами, искусно отделанными известковой, с резной работой. С одной стороны зала был прекрасный вид на близлежащий веселый сад, тем более что зал стоял довольно высоко, а сад напротив лежал довольно глубоко... Из одного увеселительного хода в этом зале бил ключ (родник) сперва вверх, оттуда с приятным шумом низвергался в другой водомет, опять ниспадал в третий, который был уже в саду..."

А.Олеарий подробно останавливается на мавзолеях, и, в частности находившимся в 3-х милях от Шамахы почитаемом комплексе Сеида Ибрагима, о котором автор говорит как о большом мемориальном комплексе с некрополем и несколькими дворами со входами (порталами, Р.А.), с обширными "покоями со сводами", а последнее, по-видимому главное помещение с сандугой почитаемого Шейха, где "все стены были иссечены надписями".

А.Олеарий посетил и описал не менее известный мавзолей в сел. Мараза - Дири баба (1402), близ Шамахи: "... Около гробницы ...той же самой горы высечено много пещер и покоев, в которых помещались богомольцы".

Шамаха. Гравюра А.Олеария, первая пол. XVII в.

Описанное можно видеть на зарисовках А. Олеария и Корнелиуса де Бруина, также побывавшего в этих местах. Утраченное ныне эпиграфическое панно на арабском языке над порталом мавзолея, Олеарий перевел как "О Боже, отверзни дверь эту..."

Большой интерес представляет описание медресе в центре Шамахи, близ огромного городского базара, о котором А.Олеарий пишет: "... прошел я с некоторыми из наших на один весьма хорошо построенный и близ торга (базара, Р.А.) лежавший двор, который ... построен был со множеством ходов и покоев. Увидевши в нескольких местах ходивших и сидевших с книгами взрослых и детей мы спросили... и узнали, что это медресе...".

В медресе, университетах средневековья преподавались богословские дисциплины и светские науки, в том числе гуманитарные и точные. Из увиденного А. Олеарием в медресе - "...они имеют случай видеть глобус ,...ибо они (преподаватели, Р.А.) также знают приемы обращения с астролябией и обучают на ней учеников своих....".

А.Олеарий пространно пишет и о гражданских строениях - хамамах и бузхана Шамахи, детально описывает базар или "большой торг" города со складочными или торговыми домами ("гостиные дворы", караван - сараи, Р.А.), с разными дворами и покоями. А.Олеарий говорит также о нефти, перевозившейся из нефтяных промыслов Баку в большом количестве в кожаных мешках (бурдюках), не преминув отметить бакинскую гавань как одну из лучших на Каспии.

В 1671 г. в Азербайджан прибывает Я.Стрейс (1630-1694), о котором источники говорят как об одном из первопроходцев, "приоткрывших завесу" в далекие восточные страны. В своем сочинении "Три путешествия" он пишет о береговой "ситуации" Каспийского моря, в целях "будущего" освоения торгового пути для голландцев, о выгоде каспийско - волжской навигации для западноевропейских купцов, о рыбных богатствах этого края и пр. Кроме того он проявляет свои картографические таланты, составив карту Каспийского моря, где отмечает важнейшие населенные пункты, обозначив их в виде "кучки строений".

Еще одним страстным путешественником, исходившим много стран Востока был голландский путешественник, художник и археолог Корнелиус де Бруин (1652 - 1726), побывавший в Азербайджане во время своего 2-го путешествия на Восток - в Иран и в Индию через Московское государство.

12 июля 1703 г. из Астрахани он плывет Каспийским морем до сел. Ниязабад, затем прибывает в Шамаху, где пребывает довольно недолго, отправившись отсюда в Табриз и далее в Исфахан.

В Шамахе он делает зарисовки комплекса мавзолеев в сел. Калахана, что сыграло важную роль в уточнении некоторых заключений. Этот мемориальный комплекс один из немногочисленных в архитектуре средневекового Азербайджана, который представлен единовременно построенными мавзолеями, что, к тому же подтверждается их датировкой. Нужно отметить, что А.Олеарий, побывавший в этих местах в 1636 г. в своих записках не упоминает их.

Отличающиеся по содержанию и написанию источники касающиеся истории Азербайджана несомненно вносли свой вклад в изучение тех или иных моментов, несмотря на определенные различия.