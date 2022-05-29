https://news.day.az/society/1466256.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Армении ощущалось и в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана, в 22:09 по местному времени на территории Армении произошло землетрясение.
Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана до 3 баллов.
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