В Баку ограбили местного жителя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщалось, что Рашад Алмазов, подозреваемый в грабеже жителя Баку Э.Мамедова, задержан в результате операции, проведенной сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции.



При личном досмотре у задержанного обнаружены и изъяты пистолет Макарова со стертым номером, 3 патрона и магазин.