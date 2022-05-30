https://news.day.az/society/1466319.html В Баку ограбили местного жителя
Сообщалось, что Рашад Алмазов, подозреваемый в грабеже жителя Баку Э.Мамедова, задержан в результате операции, проведенной сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции.
В Баку ограбили местного жителя
В Баку ограбили местного жителя.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщалось, что Рашад Алмазов, подозреваемый в грабеже жителя Баку Э.Мамедова, задержан в результате операции, проведенной сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции.
При личном досмотре у задержанного обнаружены и изъяты пистолет Макарова со стертым номером, 3 патрона и магазин.
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