Обезьянья оспа: ждать ли новую пандемию?

К симптомам оспы обезьян у людей относятся лихорадка, головные мышечные боли, обильное потоотделение, а также типичная сыпь, после которой могут остаться постоянные рубцы. Как правило, болезнь проходит сама в течение 2-4 недель с условием отсутствия сопутствующих заболеваний, иммунно-суприссивных состояний.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист, заведующая отделением пандемического госпиталя Полина Алиева.

"Инкубационный период длится от недели до 20-ти дней. Основные эпизодные очаги обезьяньей оспы находятся в центральной и западной Африке. Притом для центральной Африки более характерно тяжелое течение заболевания с летальностью 11%, в то время как для западной Африки характерно менее тяжелое течение, соответственно, с меньшей летальностью", - отметила она.

Наша собеседница добавила, что при появлении симптомов таких как мышечная боль, озноб, слабость, появление характерной сыпи, высыпание на нижних и верхних конечностях также как и на тыльных сторонах ладони, следует обратиться к врачу. Если в анамнезе есть серьезные сопутствующие заболевания, то этих пациентов следует лечить в условиях стационара, в условиях инфекционной изоляции.

"При постановке диагноза и при появлении определенных симптомов следует учитывать обязательно эпидемиологический анамнез. Если пациент недавно прибыл из африканских стран или из стран центральной Европы, где сейчас наблюдаются случаи распространения обезьяньей оспы, то при проявлении первых же симптомов таких как мышечная боль, высокая температура, появление первых признаков сыпи, стоит срочно обращаться к врачу. В первую очередь, для изоляции и превентивных мер по контактированию со здоровыми людьми", - отметила она.

Отвечая на вопрос, может ли обезьянья оспа приобрести характер пандемии, Полина Алиева подчеркнула, что риск развития пандемии очень низок, так как контагиозность и трансмиссивность этого заболевания невысокая. Для этого необходимо совпадение ряда факторов: это антропонозная инфекция, которая передается от животного к человеку и реже от человека к человеку.

"Существует несколько путей подачи этой инфекции: контактный, воздушно-капельный и половой. При случае возникновения большого количества заболевших в той или иной стране, если вспышка носит локализованный характер, то вакцинации подвергаются, в первую очередь, люди, контактирующие с зараженным.

Массовой вакцинации на данный момент проводить смысла нет, даже если количество новых кейсов будет от 10 до 100. Вакцинации подлежат в первую очередь медицинские работники, которые контактируют с пациентами - это работники лабораторий и санитарно-эпидемиологических служб", - заключила Полина Алиева.

Махир Будагов