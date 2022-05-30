Завершаются монтажные работы, связанные с Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Строительно-монтажные работы в Баку, связанные с трассой гонок Гран-при Азербайджана "Формулы-1", завершены на 85 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель по строительству спортивных объектов компании Baku City Circuit Том Батчер.

По его словам, установка защитных ограждений и блоков будет завершена в течение восьми дней, а трасса будет закрыта с полуночи шестого июня до утра седьмого июня.

Он также отметил, что трасса гонок в Баку будет готова к седьмому июня.

"После этого Международная автомобильная федерация проведет осмотр трассы. При необходимости будут внесены коррективы", - сказал Батчер.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.