Какой будет погода завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер, сообщили в понедельник Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-22, днем - 26-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 45-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются дожди, ночью и утром - туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33, в горах ночью - 2-7, днем - 12-17 градусов тепла.