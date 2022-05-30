В Шуше воздушные ЛЭП меняют на кабельные

Обеспечено устойчивое круглосуточное электроснабжение города Шуша. Сдача в эксплуатацию Шушинского центра цифрового управления решила все проблемы в этой сфере.

После открытия Президентом Ильхамом Алиевым Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг" многое изменилось к лучшему в плане электроснабжения города.

Ввод в эксплуатацию этого центра - важное событие с точки зрения устойчивого и качественного электроснабжения города Шуша. Если раньше система диспетчерского управления распределительными сетями контролировала только высоковольтные ЛЭП, то сегодня ее возможности значительно расширились.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из-за того, что город Шуша расположен в горной местности, неблагоприятные погодные условия, морозы иногда приводили к авариям на воздушных ЛЭП. Эти устаревшие линии электропередачи демонтируются и меняются на кабельные, предназначенные для устойчивого электроснабжения абонентов.

Кроме того, в Шуше предусмотрено дистанционное подключение/отключение абонентов от распределительной сети, которое осуществляет оператор, сидящий перед монитором. При этом возможные аварийные ситуации выявляются заблаговременно через центр цифрового управления, и в этих случаях принимаются превентивные меры. Для этого используются все возможности установленного оборудования.

Шушинский центр цифрового управления использует альтернативные и возобновляемые источники энергии для обеспечения энергоснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций на подстанции. Он является первым подобным центром на постсоветском пространстве.

С помощью центра цифрового управления контролируются не только высоковольтные ЛЭП, но и распределительные сети, питающие отдельные объекты. Этот центр напрямую связан с Баку.

Отметим, что 10 мая 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Шуше Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг".

Представляем вниманию читателей видеорепортаж, подготовленный Trend TV из Шуши.