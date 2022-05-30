В Азербайджане скончался экс-прокурор

Скончался бывший прокурор Ясамальского района Баку Вагиф Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, об этом сообщили его родственники.

Экс-прокурор сегодня будет похоронен на кладбище в Бинагадинском районе.

В.Алиев работал в органах прокуратуры до 1992 года.