https://news.day.az/society/1466391.html В Азербайджане скончался экс-прокурор - ФОТО
В Азербайджане скончался экс-прокурор - ФОТО
Скончался бывший прокурор Ясамальского района Баку Вагиф Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, об этом сообщили его родственники.
Экс-прокурор сегодня будет похоронен на кладбище в Бинагадинском районе.
В.Алиев работал в органах прокуратуры до 1992 года.
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