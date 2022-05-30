Сколько человек отправится в хадж из Азербайджана в этом году?

Завершился прием документов для желающих совершить хадж из Азербайджана.

Как передает Day.Az, заведующий отделом паломничества Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Азад Багиров сообщил Bizim.Media, что выделенная АР квота на 680 человек полностью заполнена.

Отметим, что прием документов для лиц, желающих совершить хадж, начался 25 мая. В Азербайджане стоимость паломничества в Мекку в этом году определена в 9 106 манатов.

Поездка запланирована на период с 24 июня по 20 июля. Из-за того, что квота уже заполнена, процесс приема документов прекратился.

Стоимость хаджа в этом году на 860 долларов выше, чем в 2020 году. В позапрошлом году она была определена в 4 490 долларов (7 633 маната), однако паломничество было отменено на два года из-за коронавирусной пандемии.