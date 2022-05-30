В Загаталы перевернулся автомобиль, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 10:00 утра на трассе Загаталы-Муганлы, проходящей через село Ашагы Тала.

Житель села Фалдар Эльмин Эйваз оглы Гурбанов (1980 г.р.) не справился с управлением автомобиля "Нива", за рулем которого он находился. В результате чего автомобиль перевернулся.

Эльмин Гурбанов и его пассажиры, пострадавшие в результате аварии, жители села Фалдар Рустамова Сайяра Рустам гызы (2010 г.р.), Гурбанова Фергана Аббас гызы (1979 г.р.), Байрамова Гулаят Гурбан гызы (1972 г.р.) и Гурбанова Санам Эльмин гызы (2001 г.р.) были доставлены в Загатальскую районную центральную больницу.

По сообщению Загатальской районной центральной больницы, они получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшие будут выписаны домой при условии прохождения амбулаторного лечения.

По данному инциденту в Загатальском РУП ведется расследование.