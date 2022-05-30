https://news.day.az/society/1466423.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане за последние сутки выявлен один случай заражения коронавирусом, два человека вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 998 человек вылечились, 9 713 - скончались, число активных больных составляет 48.
За последние сутки в стране проведены 1 706 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 892 285.
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