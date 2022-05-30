https://news.day.az/society/1466430.html В Говсане автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие – ФОТО
В Говсане автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие – ФОТО
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Говсан Сураханского района рейсовый автобус №132 столкнулся с автомобилем марки BMW. В результате аварии автомобилю причинен серьезный ущерб. Сообщается, что есть пострадавшие. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Проводится расследование.
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