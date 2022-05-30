В Говсане автомобиль столкнулся с автобусом, есть пострадавшие
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В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Говсан Сураханского района рейсовый автобус №132 столкнулся с автомобилем марки BMW. В результате аварии автомобилю причинен серьезный ущерб. Сообщается, что есть пострадавшие. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Проводится расследование.