В бакинской квартире обнаружено тело 73-летней женщины

В Баку в квартире обнаружено тело женщины.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в Низаминском районе Баку в квартире за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска МЧС открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Сурковой Таисии Савельевны (1949 г.р.). Тело передано по назначению.