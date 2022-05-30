https://news.day.az/society/1466450.html В Мингячевире 49-летняя женщина умерла от отравления угарным газом
В Мингячевире 49-летняя женщина умерла от отравления угарным газом
В Мингячевире 49-летняя женщина умерла от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на 4-м этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Наримана Нариманова, 30/1. Тело жительницы города Матанет Дадашевой (1973 г.р.) было обнаружено в ванной комнате. По словам соседей, женщина проживала в квартире одна.
По факту начато расследование, причины происшествия выясняются.
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