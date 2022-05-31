В Шеки спасли тонущего в реке мужчину

На "горячую линию" Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что в Шеки на проспекте М.Ф.Ахундова человек упал с моста в реку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные-спасатели Шекинской районной пожарной части Государственной противопожарной службы.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия выяснилось, что Салимов Адиль Амирахмед оглу 1965 года рождения, упал с моста высотой около 3 метров в реку и, получив травмы, оказался в опасной ситуации.

Пожарные-спасатели с помощью специальных спасательных средств спасли гражданина и передали его бригаде скорой медицинской помощи.