https://news.day.az/society/1466510.html Задержан мужчина, обманувший 394 человека - Спецоперация СГБ
Задержан мужчина, обманувший 394 человека - Спецоперация СГБ
В Азербайджане разоблачен гражданин, предложивший услугу перехвата переписки в WhatsApp.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ).
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