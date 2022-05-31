Задержан мужчина, обманувший 394 человека
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В Азербайджане разоблачен гражданин, предложивший услугу перехвата переписки в WhatsApp.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ).

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