Вниманию желающих получить студенческий кредит
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31 мая в 00:00 завершится прием заявок студентов, желающих получить студенческий кредит на весенний семестр.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, желающие получить образовательный кредит на весенний семестр студенты могут обратиться с нотариально заверенным заявлением в электронную информационную систему www.e-ttkf.edu.az.

Отметим, нотариально заверенное заявление действует и для последующих обращений.