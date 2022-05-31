https://news.day.az/society/1466532.html Вниманию желающих получить студенческий кредит
Вниманию желающих получить студенческий кредит
31 мая в 00:00 завершится прием заявок студентов, желающих получить студенческий кредит на весенний семестр.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, желающие получить образовательный кредит на весенний семестр студенты могут обратиться с нотариально заверенным заявлением в электронную информационную систему www.e-ttkf.edu.az.
Отметим, нотариально заверенное заявление действует и для последующих обращений.
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