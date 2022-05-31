https://news.day.az/society/1466548.html Азербайджан открывает сухопутные границы? - отвечает TƏBİB - ВИДЕО
Азербайджан открывает сухопутные границы? - отвечает TƏBİB - ВИДЕО
"В последние месяцы в Азербайджане наблюдается стабильность (в связи с COVID-19 - ред). Думаю, что в ближайшие дни возможно открытие сухопутных границ. Как врач, я не вижу никакой опасности в этом".
Как передает Day.Az, об этом в программе "Nə baş verir?" на канале "ARB24" заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев.
Врач также добавил, что в случае открытия сухопутных границ граждане смогут пересекать границы при наличии COVID-паспорта и пройдя тест на коронавирус.
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