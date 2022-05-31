Азербайджан открывает сухопутные границы?

"В последние месяцы в Азербайджане наблюдается стабильность (в связи с COVID-19 - ред). Думаю, что в ближайшие дни возможно открытие сухопутных границ. Как врач, я не вижу никакой опасности в этом".

Как передает Day.Az, об этом в программе "Nə baş verir?" на канале "ARB24" заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев.

Врач также добавил, что в случае открытия сухопутных границ граждане смогут пересекать границы при наличии COVID-паспорта и пройдя тест на коронавирус.