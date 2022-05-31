В Азербайджане выросло число учащихся в частных образовательных заведениях

В Азербайджане число обучающихся в частных образовательных заведениях в 2022/2023 учебном году выросло почти в пять раз по сравнению с 2002/2003 учебным годом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник председатель правления Ассоциации частных образовательных учреждений Азербайджана Гейдар Эминли на конференции на тему "Роль частного сектора в сфере образования".

По его словам, по состоянию на 2002/2003 учебный год, число учащихся в частных образовательных заведениях превысило три тысячи, а в текущем учебном году этот показатель составляет почти 16 тысяч.

"В частных образовательных заведениях процесс обучения ведется на основе современных технологий и инноваций. Также созданы возможности для обучения лиц с ограниченными возможностями", - сказал Эминли.