https://news.day.az/society/1466585.html В Сальяне утонул пастух
В Сальяне утонул пастух
Житель Сальяна скончался в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован сегодня утром в селе Шорсулу Сальянского района.
У жителя села Бораникенд Сарханова Рафата Аваз оглу 1975 года рождения, инвалида II группы, во время выпаса овец закружилась голова. В результате мужчина упал в водный канал и утонул.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре