В Сальяне утонул пастух

Житель Сальяна скончался в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован сегодня утром в селе Шорсулу Сальянского района.

У жителя села Бораникенд Сарханова Рафата Аваз оглу 1975 года рождения, инвалида II группы, во время выпаса овец закружилась голова. В результате мужчина упал в водный канал и утонул.

По факту ведется расследование.