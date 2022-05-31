https://news.day.az/society/1466588.html В Баку мужчина совершил крупную кражу
В Баку мужчина совершил крупную кражу
28 мая в 14-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступило заявление о краже трех ноутбуков, трех домофонов, двух телевизоров, одной видеокамеры и автозапчастей на сумму 15 тысяч манатов в одном из домов в поселке Маштага.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель поселка, ранее судимый Ровшан Шахбазов.
Ведется расследование.
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