В Баку мужчина совершил крупную кражу

28 мая в 14-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступило заявление о краже трех ноутбуков, трех домофонов, двух телевизоров, одной видеокамеры и автозапчастей на сумму 15 тысяч манатов в одном из домов в поселке Маштага.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, установлен и задержан житель поселка, ранее судимый Ровшан Шахбазов.

Ведется расследование.